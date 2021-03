In libreria “Genova velata”, il nuovo libro dell’enigmista savonese Andrea Maraventano

Savona. Pubblicato dalla prestigiosa casa editrice ligure De Ferrari, è uscito in libreria “Genova velata”, il nuovo lavoro dell’enigmista savonese Andrea Maraventano. Noto al grande pubblico per i cruciverba e per gli altri schemi di parole crociate pubblicati regolarmente su “La Settimana Enigmistica”, “Il Mese Enigmistico” con vari pseudonimi, è anche autore di rebus, crittografie, epigrammi e poesie enigmistiche.

“Genova velata” è un omaggio all’eterna bellezza e alla cultura del capoluogo ligure, è un avvincente viaggio nei luoghi e nelle tradizioni: è un’ulteriore occasione di osservare scorci e personaggi della città con gli occhi nuovi offerti dalla letteratura, qui nella forma alta della poesia enigmistica. Proprio per la sua natura intimamente ambigua, l’enigmistica invita il lettore a scrutare oltre le immediate apparenze per trovare nuovi significati e rivelare le verità nascoste a un primo sguardo.

