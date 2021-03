Ipotesi Esselunga a Savona, Marco Russo: “Commercio al dettaglio anello di congiunzione tra turismo e città”

Savona. “Il rilancio del commercio in centro e nei quartieri è prioritario e non si può banalizzare con una discussione sull’eventuale arrivo di Esselunga nelle aree di Binario Blu, quindi nel cuore della città, senza inserire questa ed altre scelte urbanistiche all’interno di un progetto di sviluppo economico cittadino che deve darsi delle priorità e degli strumenti integrati, sia di tutela che di sviluppo, sui diversi ambiti amministrativi per sostenerle”. Così Patto per Savona, il movimento civico che sostiene la candidatura di Marco Russo a sindaco della città della Torretta, interviene in merito al ventilato arrivo di un punto vendita di Esselunga nella zona compresa tra il tribunale ed il Letimbro.

Dopo i “sondaggi” di IVG.it tra commercianti e abitanti e le polemiche politiche precedenti, ora ad intervenire sulla questione è il gruppo di Russo, i cui volontari da qualche giorno stanno “girando con penna e taccuino a segnarsi i negozi sfitti” nella convinzione che “il programma per disegnare il futuro della città si costruisce anche per strada”.

