La Sanremese pareggia a Borgosesia: 1-1

Sanremo. Nell’ultimo turno prima della sosta i biancoazzurri fanno visita al Borgosesia penultimo in classifica. La squadra di mister Rossini deve rinunciare allo squalificato Confalonieri e recupera Aloia e Vecchi. In casa matuziana ancora out diversi elementi, tra cui Gennaro, Gerace, Scarella, Sturaro, Murgia e Pellicanò. Mister Andreoletti, che deve scontare l’ultimo turno di squalifica, segue la gara dalla tribuna. In panchina c’è Correale. Rispetto al match col Gozzano tornano dal primo minuto Ponzio e Miccoli.

