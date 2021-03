“No foibe no party”, polemica per gli adesivi ed i manifesti di Azione Antifascista

Liguria. “La madre degli imbecilli è sempre incinta. E aggiungo io, i figli han deciso per diletto di attaccare adesivi”. Così il capogruppo di Cambiamo in Regione, Angelo Vaccarezza, commenta l’apparizione, a Genova, di adesivi e manifesti sui quali campeggia la scritta “No Foibe, no party” e sui quali svetta il simbolo di Azione Antifascista.

Secondo Vaccarezza “qualche giorno fa i soliti quattro paladini del nulla hanno pensato bene di affiggere questi adesivi. L’intento è chiaro: negare e denigrare un momento storico doloroso e straziante per migliaia di Italiani caduti per mano di un rosso assassino. Si può essere di destra o di sinistra, si può credere in certi valori e in altri no”.

