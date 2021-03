Nuotare in mare per 36 km legati da una corda: l’impresa di Marcella e Alessandro per aiutare la ricerca

Liguria. Ben 36 chilometri di nuotata in mare “legati” tra loro da una corda lunga solo 50 centimetri: una sfida sportiva e solidale per testimoniare la fiducia reciproca e, soprattutto, far conoscere e raccogliere fondi a favore del progetto #MiFidoDiTe e della ricerca scientifica. E’ questa l’impresa in cui il prossimo giugno si cimenteranno Marcella Zaccariello e Alessandro Mennella, ragazzo genovese affetto dalla Sindrome di Usher e grande triatleta che negli ultimi tre anni ha vinto il Circuito Italian Paratriathlon Series.

Alessandro e Marcella collaborano con Rare Partners, società no profit che dal 2010 è impegnata nello sviluppo di nuove terapie per le malattie rare. Dal 2013 Rare Partners ha fatto dello sport uno dei principali strumenti di comunicazione e promozione dei suoi progetti.

