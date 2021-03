Pallavolo Carcare vince in trasferta contro Bra e raggiunge il terzo posto, Battistelli: “Muro e difesa fondamentali”

Quarta vittoria in sette gare per la Pallavolo Carcare. Vendicata la sconfitta maturata nel girone di andata con il Bra, con un punteggio ancor più rotondo: 3 a 0. “Sostanzialmente – commenta coach Battistelli – abbiamo preparato bene la gara anche perché questo campionato così corto rigiochiamo contro ogni squadra nel giro di un mese. Siamo riusciti a bloccare i loro attacchi principali con un’ottima correlazione muro-difesa preparata durante la settimana. Questo ci ha permesso in ogni set di prendere un certo vantaggio che siamo riusciti a mantenere fino alla fine”.

Nel primo set le carcaresi si presentano con Zunino palleggio, Cerrato opposto , Raviolo e Gulisano bande , Giordani e Briano al centro, Moraglio libero e sin dalle prime battute di gara si è subito visto che per Bra sarebbe stata dura. Le valbormidesi, brave nel servizio e in difesa, danno l’opportunità a Michela Zunino di servire al meglio le proprie schiacciatrici che finalizzano con medie molto alte per la categoria, concludendo il primo set col punteggio di 17 a 25.

