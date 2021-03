Passaporto sanitario: Sardegna sperimenta certificato di vaccinazione per chi arriva sull’isola

Genova. La Sardegna sperimenterà l’utilizzo di una specie di passaporto sanitario, per regolare e cercare di mantenere il suo territorio il più possibile libero dal virus: da domani, tutte le persone che sbarcheranno sull’isola, provenienti quindi anche da Genova, dovranno essere munite di certificato di vaccinazione o altrimenti sottoporsi al tampone o a un test antigienico rapido nelle postazioni in allestimento negli scali marittimi e negli aeroporti.

Questa la decisione presa per l’unica regione italiana oggi in fascia bianca, che si appresta a mettere appunto tutti i meccanismi per gestire in sicurezza la prossima stagione turistica, cercando quindi di recuperare il terreno perso in questi mesi di pandemia. Ed è il primo caso europeo, che potrebbe fare scuola per tutte quelle regioni a forte trazione turistica, tra cui anche la Liguria. Un’iniziativa simile era stata tentata anche la scorsa estate, ma fu bloccata dal governo Conte, perchè reputata incostituzionale.

... » Leggi tutto