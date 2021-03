Ripristino dei guard-rail tra Borghetto e Albenga, sulla A10 traffico in entrambe le direzioni ma a una sola corsia

Liguria. Il grave incidente verificatosi giovedì scorso sull’A10 tra Borghetto ed Albenga richiederà l’installazione di nuovi guard-rail. Inoltre, sul nodo genovese della stessa autostrada sono presenti numerosi cantieri inamovibili. Ciò richiederà l’adozione di alcuni provvedimenti riguardanti il traffico.

I dettagli sono contenuti in una nota diramata dalla Polizia Stradale. Per quanto riguarda l’A10 nel tratto Savona-Ventimiglia, il cantiere tra Borghetto ed Albenga sarà attivo fino a mercoledì prossimo. Il traffico resterà attivo in entrambe le direzioni unicamente sulla corsia di marcia. Inoltre, dato che nei pressi del cantiere sono attivi due scambi di carreggiata inamovibili in entrambe le direzioni, il flusso veicolare giunge sul posto già regolato. Si raccomanda comunque il rigoroso rispetto della segnaletica e dei limiti di velocità nel tratto indicato.

