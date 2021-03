Sanremo, l’iniziativa del Centro Antiviolenza I.S.V. per la festa della donna

Sanremo. «In Italia nel 2020 sono state 91 le vittime di femminicidio, 1 ogni 3 giorni, e dall’inizio del 2021 sono già 11 le donne uccise dai loro compagni: una “pandemia ombra”, come è stata definita dall’agenzia dell’Onu per l’uguaglianza di genere. La maggior parte dei delitti e delle violenze, il 90%, è avvenuta all’interno delle mura domestiche per mano di partner e conviventi. Fra i partner, nel 70% dei casi, l’assassino è il marito, mentre tra gli ex prevalgono gli ex conviventi e gli ex fidanzati.

