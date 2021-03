Scuole chiuse, domani studenti e insegnanti in piazza contro la didattica a distanza

Genova. Un presidio sotto la sede del Ufficio scolastico regionale di via Assarotti, l’ex provveditorato agli studi, per manifestare tutti i “contro” che la didattica a distanza avrebbe portato nel sempre più fragile mondo scolastico. L’appuntamento è per domani, 8 marzo, alle ore 15, nella centralissima via che collega piazza Manin a Corvetto.

La manifestazione era già stata organizzata nei giorni scorsi, nell’ambito dello sciopero generale indetto da diverse categorie per la ricorrenza della ‘Festa della donna’, contro discriminazioni di genere e inadeguatezza della proposta formativa, ma in queste ore si è ulteriormente allargata per ribadire il no alla didattica a distanza, a poche ore dalla nuova ordinanza regionale che impone la sospensione delle lezioni in presenza per tutte le superiori liguri, nonostante il regime di fascia gialla a cui appartiene la nostra regione.

