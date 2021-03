Teatro, premiazioni, tavole rotonde, arte: tanti eventi online e dal vivo in provincia per la Festa della Donna

Durante la campagna di scavi nell’antica polis magnogreca Elea, all’interno del Parco Nazionale del Cilento, l’8 marzo 1964 l’archeologo Mario Napoli scoprì la Porta Rosa, il più antico esempio di arco a tutto sesto in Italia, da lui “battezzata” così in omaggio alla moglie. Un gesto galante e affettuoso! Anche gli eventi di domani saranno la doverosa celebrazione della Donna con la d maiuscola e di tutte le donne che ogni giorno lottano con tenacia per affermare la loro dignità personale, i loro diritti inalienabili e l’effettiva parità con il “sesso forte”.

Su Facebook l’attrice e autrice Francesca Isola porterà in scena lo spettacolo “10 ragazze. Un affollatissimo monologo”, una vera e propria spedizione nel cuore del “condominio interiore” delle donne per incontrare le diverse voci che animano le loro scelte nella vita sia personale sia professionale. Con ironia e lucidità sfileranno sul palco dieci irresistibili personaggi femminili in cui ogni donna può facilmente riconoscere le diverse parti di sé.

... » Leggi tutto