Un anno di Covid, il dossier Confesercenti: “Circa 5 miliardi di Pil in meno, oltre 50.000 posti di lavoro in pericolo”

Liguria. La spesa delle famiglie tornata a livelli del 1997 e 450mila imprese e 2 milioni di posti di lavoro a rischio. È quanto emerge dal Dossier “Le imprese nella pandemia: marzo 2020-marzo 2021”, predisposto da Confesercenti Nazionale per fare il punto sull’impatto della crisi generata dalla pandemia sul sistema economico del paese, ad un anno di distanza dal primo lockdown.

Marco Benedetti, presidente di Confesercenti Liguria, commenta: “Per la Liguria significano una stima di circa 5 miliardi di Pil e 4 miliardi di spesa in meno, nonché 13000 imprese e oltre 50.000 posti di lavoro tra autonomi e dipendenti in pericolo. Ovviamente le perdite sono da attribuirsi, in primo luogo, alle restrizioni per le attività e per il movimento delle persone finalizzate a contenere la diffusione del virus considerando solo i pubblici esercizi di Genova, senza conteggiare le ordinanze comunali, ci sono state chiusure per 119 giorni (che è poi la media del settore in Italia)”.

