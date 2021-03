8 marzo e un anno di Covid, nelle Rsa della Liguria donate 1000 mimose liguri

Genova. Sono oltre mille i rametti gialli simboli della Festa della Donna che, oggi, saranno donati da Coldiretti alle ospiti delle RSA liguri e al persona incaricato delle loro cure: un piccolo gesto per far sentire la vicinanza e il calore della campagna a chi, da troppo tempo ormai, non può abbracciare i propri cari a causa del perdurare della pandemia Covid19.

È come annuncia Coldiretti Liguria l’iniziativa realizzata insieme alle imprese florovivaistiche locali che vede protagonista la mimosa, fiore di cui la Liguria è capitale nazionale, concentrando, soprattutto in provincia d’Imperia, il 90% della produzione italiana. La Mimosa è apparentemente un fiore fragile, ma riesce ad attecchire su qualunque terreno, ed è per questo, oltreché per il fatto di fiorire anticipatamente rispetto alla primavera astronomica, che è da sempre stato associato al genere femminile, diventando simbolo dell’8 marzo e scelto come dono per sottolineare la forza che bisogna continuare ad avere per combattere la pandemia.

