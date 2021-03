Albergatori tra canone Rai e Siae, Berlangieri (Upa) lancia lo ‘sciopero’: “Balzelli inutili che vanno eliminati”

Genova. La lettera inviata dalla Rai a tutti i gestori di strutture ricettive della Liguria, unita alla rata Siae recapitata nei giorni scorsi, sta facendo infuriare la categoria: un ringraziamento dal sapore di presa in giro, un rinvio-beffa e poi la richiesta di pagamanto.

Nella sua missiva, il direttore della Direzione Canone di Rai ringrazia gli albergatori e le loro aziende “per aver provveduto a corrispondere il canone di abbonamento speciale per l’anno 2020” e sottolinea che tale gesto rappresenta “una manifestazione di fiducia verso il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale e un segno di ottimismo per il futuro del Paese”. Dunque, anche come forma di “ringraziamento” per l’avvenuto pagamento del canone 2020 e alla luce della “delicata situazione economica che il nostro paese sta affrontando”, la Rai ha deciso di rinviare “senza oneri o sanzioni aggiuntivi” il termine per il pagamento del canone speciale 2021 al 31 marzo di quest’anno. In maniera molto simile, la Siae ha inviato una comunicazione analoga ricordando come la data ultima per il pagamento dei diritti d’autore per l’anno corrente sia fissato a giugno 2021.

