Assemblea provinciale Pd, il presidente Mauro Righello si dimette: “Auspico un percorso nuovo”

Savona. Dopo le dimissioni del segretario nazionale Nicola Zingaretti il terremoto politico all’interno del Pd rimbalza anche a livello locale: oggi sono state formalizzate le dimissioni dell’ex sindaco ed ex conigliere regionale Mauro Righello dalla carica di presidente dell’assemblea provinciale del partito Democratico.

Lo strappo di Righello era già maturato dopo l’esito delle scorse elezioni regionali, che non lo avevano visto rieletto nella nuova legislatura in Regione, ora, in un post su Facebook, le dimissioni ufficiali.

