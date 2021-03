Ceriale, nuovi marciapiedi in via Romana: il Covid ritarda i lavori. Giordano: “Finiranno prima dell’estate”

Ceriale. “L’intervento di realizzazione dei nuovi marciapiedi in via Romana ha avuto diverse problematiche in fase d’esecuzione”. Con queste parole il vicesindaco di Ceriale, Luigi Giordano, risponde alle perplessità di alcuni cittadini sul ritardo dei lavori relativi ai nuovi marciapiedi in via Romana.

“Durante i lavori – spiega Giordano, che è anche assessore ai Lavori Pubblici – è stata riscontrata la necessità di adottare una variante in corso d’opera sia per adeguamenti dovuti all’emergenza sanitaria in corso che per sopravvenute necessità esecutive e, pur essendoci stato un aumento l’importo dei lavori, non ha variato l’importo complessivo dell’intervento che era ed è rimasto pari a 550 mila euro. Sono sorte diverse problematiche tra appaltatore e subappaltatore principale sfociate nella risoluzione contrattuale del contratto di subappalto (risoluzione messa in atto dall’appaltatore nei confronti del subappaltatore)”.

... » Leggi tutto