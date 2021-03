Don Nicolò Peluffo: la sua memoria come stimolo per riflessioni sul nostro tempo?

Vado Ligure. Giovedì 8 marzo 1945 concludeva prematuramente la sua giornata terrena don Nicolò Peluffo, falciato dalle mitragliate fasciste nella sua Vado Ligure, dove era anche viceparroco. Settantasei anni dopo la sua memoria è sicuramente presente, ma rimane anche sottovalutata. D’altronde tematizzare storia e memoria è sempre difficile e incontra ulteriori complessità quando si coinvolgono questioni ancora oggi sensibili, come il Ventennio, la Resistenza e la Chiesa cattolica.

La vicenda di don Peluffo contiene questi tre temi; per i suoi ampi tratti, è abbastanza nota. Cresciuto nella Valle, Nicolò Peluffo era viceparroco di Vado Ligure, un prete apprezzato e amato anche per l’impegno che profondeva nei difficili anni della guerra e dell’occupazione nazistafascista. Era stato ordinato presbitero a Noli da meno di due anni, poco prima che la drammatica avventura bellica dell’Italia fascista virasse nella tragedia della guerra civile. In quel quadro, lui e il parroco don Calcagno avevano svolto il ruolo di mediatori tra le autorità della repubblica sociale italiana, lo stato-fantoccio sostenuto dalle forze naziste nel Centro-Nord, e il locale comando partigiano: era al centro del dibattito il rilascio di due miliziani fascisti, prigionieri di una banda partigiana che agiva sulle colline del Savonese.

... » Leggi tutto