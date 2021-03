Giardini Baltimora, la riqualificazione cancella la street art. E gli artisti coprono i graffiti per protesta

Genova. Una spessa mano di bianco a coprire i colori e le scritte che in questi anni avevano decorato i muri grigi dei Giardini Baltimora. E’ il progetto di riqualificazione che in questi giorni sta coinvolgendo lo spazio urbano conosciuto come i Giardini di Plastica, incastonato, come è noto, nel centro del quartiere dirigenziale sorto tra gli anni 70 e gli anni 80 dopo le demolizioni del sestriere popolare di via Madre di Dio.

Il cantiere però non ha fatto sconti, arrivando a cancellare quelle che erano delle opere nate proprio da un precedente progetto di riqualificazione, che aveva come protagonista proprio la street art, intesa come strumento di crescita estetica degli spazi urbani. Una situazione paradossale che in queste ore sta creando una vera e propria ondata di sdegno in tutta la grande comunità dei writers, di Genova e non solo.

