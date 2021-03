Ginnastica acrobatica, la Villanovese si fa trovare pronta alla prima prova Silver

Villanova d’Albenga. Il campionato nazionale Silver Fgi di ginnastica acrobatica è ripartito dopo un anno di sosta forzata, dovuta alla pandemia da Covid. Domenica 28 febbraio si è disputata la prima prova, ad Albenga.

Le agoniste dell’US Villanovese, che per lunghi mesi si sono allenate solo individualmente, per scelta precauzionale della società, hanno ripreso a praticare la disciplina in combinazione solamente dopo lo stop natalizio.

