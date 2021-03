Il derby si tinge di arancionero: al PalaFigoi netta vittoria della Serteco

Genova. La Serteco Volley School rialza subito la testa dopo la sconfitta al tie-break contro Carcare e lo fa nel modo migliore in una partita sentitissima come il derby contro la capolista Normac AVB. Prestazione maiuscola delle giovani terribili di coach Mario Barigione che travolgono 3-0 le avversarie in poco più di un’ora.

Nel primo set parte subito forte la Serteco, che mette tra sé e le avversarie diversi punti di distacco. La Normac prova a recuperare, ma le coccinelle respingono le offensive avversarie e conquistano il parziale 25-23. Il secondo è a senso unico in favore delle arancionere che si aggiudicano il set addirittura per 25-12. Il terzo è molto più combattuto, tuttavia la squadra di casa mantiene la calma nel momento cruciale e riesce a chiudere 27-25 mettendo in cassaforte i 3 punti.

