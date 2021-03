Imprese femminili, indagine di Cna: “Quasi una su due rischia il ridimensionamento o la chiusura. Ma la voglia di reagire è forte”

Liguria. Il 40% delle imprenditrici e lavoratrici autonome nel 2020 si è impegnato in maniera proattiva, a esempio riorganizzando la propria attività, o ha continuato a lavorare registrando a fine anno risultati economici positivi. Viceversa, il 47% circa assicura che, se l’emergenza non sarà superata in breve tempo, potrebbe ridimensionare fortemente la propria attività (39,1%) o addirittura chiudere i battenti (8,3%). Dati, ovviamente, che riguardano le titolari di attività rimaste aperte, al netto insomma delle realtà già cessate. È quanto emerge da una indagine condotta dal Centro studi Cna in collaborazione con Cna Impresa Donna in occasione dell’8 marzo in un campione rappresentativo di iscritte alla Confederazione.

Il 2020 è stato “un anno particolarmente duro per le donne lavoratrici, sia autonome che dipendenti. La crisi, infatti, ha colpito in particolare sulle attività dove sono presenti in maggior misura le donne. Degli oltre 440mila posti di lavoro persi l’anno scorso in Italia, rileva l’Istat, il 70% circa era occupato da donne e questo in un Paese che ha il più basso tasso di occupazione femminile, Grecia esclusa”.

