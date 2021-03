“Le Donne di Dante”, ecco l’omaggio che Varazze dedica alla Festa della Donna

Varazze. Dalla “Città delle Donne” un evento per celebrare la Festa della Donna a settecento anni dalla morte di Dante Alighieri che verrà trasmesso questa sera su TeleVarazze alle 20.30.

“Le Donne di Dante”, è questo il titolo dell’omaggio, che riprende quello del libro scritto e presentato da Rita Nello Marchetti, scrittrice legata a Varazze. Protagonisti gli attori del Teatro Don Bosco, Barbara Ponte, Elvira Todeschi, Matteo Rebagliati e Alfredo Valle, che hanno recitato per l’occasione alcuni sonetti tratti da La Vita Nova e tre parti della Divina Commedia, ciascuna per ogni Cantica: il passo di Paolo e Francesca per l’Inferno, Matelda per il Purgatorio e la preghiera alla Vergine di San Bernardo per il Paradiso. Tutti rigorosamente vestiti con abiti fedeli allo stile degli anni di Dante, offerti dall’associazione del Corteo Storico di Varazze.

