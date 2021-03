Meteo Liguria: inizio settimana con tempo variabile, poi giornate di sole

Liguria. Una circolazione depressionaria sull’Italia centro-meridionale interessa marginalmente la Liguria. Nubi alternate a sole con qualche pioviggine sparsa sull’estremo levante in serata. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Nel fine settimana appena trascorso correnti più fresche in discesa da nord-est hanno fatto calare le temperature anche sulla Liguria nel solco dei valori medi del periodo dopo la fase molto mite di inizio mese. In questo avvio di settimana assisteremo a un tipo tempo variabile primaverile con nubi alternate a sole e temperature ancora frizzanti durante la notte nelle zone interne e in montagna.

