Ventimiglia. la Croce Verde Intemelia ha acquistato con i propri fondi un nuovo automezzo per trasporto disabili Fiat Doblò immatricolato a fine febbraio 2021, il mezzo è già operativo e verrà utilizzato esclusivamente per il trasporto di pazienti con disabilità motorie, in quanto esso è dotato di pedana e sollevatore elettrico.

