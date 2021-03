Piano vaccini anti Covid-19, Nursing Up: «Coinvolgere gli infermieri dipendenti»

Genova. «Occorre una svolta, decisiva e immediata, nel piano vaccini. Per questa ragione informiamo gli organi di stampa che, a seguito dei contatti intercorsi con l’entourage del Generale Figliuolo, nuovo Commissario Straordinario all’Emergenza Sanitaria, abbiamo inviato nelle ultime ore una nostra proposta che prevede il coinvolgimento concreto degli infermieri dipendenti. Parliamo di quelli che non sono già impegnati nel lavoro straordinario per le Asl. Dovrebbero essere oltre 100mila e aspettano da tempo solo di essere “chiamati alle armi”».

