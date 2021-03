Poliziotta convince una donna a denunciare 15 anni di violenze: sarà la sua testimone di nozze

Genova. Era il febbraio del 2017 quando è arrivata alla sala operativa della Questura una richiesta d’aiuto da parte di una donna terrorizzata poiché aveva ricevuto sul suo cellulare numerosi messaggi di morte, da parte dell’ex marito. Quel giorno era di turno, in volante, Simona Pappalardo, un’ispettrice di polizia con alle spalle molti anni di esperienza, cintura nera e quarto dan di Taekwondo, prima donna operatrice Taser, ma soprattutto una donna dalla grande sensibilità ed empatia.

Qualità immediatamente riconosciute dalla giovane richiedente che, non appena rassicurata dalla presenza dei poliziotti, ha raccontato 15 anni di vessazioni, minacce e continue violenze psicologiche da parte del marito che l’avevano costretta a vivere in un persistente stato di paura. Un rapporto nato in giovanissima età, quando l’eccessiva gelosia può essere confusa con l’amore e gli scatti d’ira con una fervente passione.

... » Leggi tutto