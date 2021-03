Ponte Morandi, riapre la Radura della memoria, Bucci: “Il 14 agosto la prima pietra del memoriale”

Genova. E’ stato scelto l’8 marzo – e il ricordo va alle donne che hanno perso la vita nel crollo di ponte Morandi – per riaprire al pubblico, con un nuovo allestimento e un infopoint la “radura della memoria” in via Fillak, un cerchio di legno costellato da alberi, sotto i piloni del nuovo viadotto.

Alla cerimonia di (ri)apertura le istituzioni – il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, l’assessore comunale all’Urbanistica Simonetta Cenci e quella alla Cultura della Regione Ilaria Cavo, i presidenti di municipio Valpolcevera e Centro Ovest Federico Romeo e Michele Colnaghi – una rappresentanza di familiari delle vittime e poi i responsabili dell’associazione che gestirà l’infopoint e gli sponsor (Msc ed Erg) che lo hanno reso possibile.

... » Leggi tutto