Savona 2021, Santi e il suo sondaggio: “Non farò pesare il consenso, e non andrò mai contro Caprioglio”

Savona. Più di settecento commenti favorevoli in meno di due giorni. Il tutto con una semplice domanda: “Mi chiedono di candidarmi sindaco, che ne pensate?”. Un quesito da cui è scaturita una risposta dirompente. E che la coalizione di centrodestra non potrà ignorare. Protagonista del “colpo di mano” Pietro Santi, attuale assessore ai lavori pubblici, e da sempre accreditato come il politico di maggior consenso in città.

Lui, ora, di fronte a un successo così eclatante (e obiettivamente inaspettato, almeno nei numeri, tanto da raccogliere il plauso anche di un avversario storico come Livio Di Tullio), abbozza e garantisce di non avere intenzioni bellicose: “Io ho una tradizione moderata. Credo tantissimo nel dialogo e sono contro per principio alla rottura. Io credo che il presidente Toti saprà sicuramente fare una sintesi di questa situazione e trovare una soluzione che vada bene a tutti”. Ma l’attuale assessore ai lavori pubblici, già in più occasioni, non ha nascosto l’ambizione di presentarsi con una lista propria: e ora, al di là alle dichiarazioni di facciata, sembra non essere più disposto a scendere a compromessi. Se non dovesse riuscire a imporre le proprie condizioni (posto da vicesindaco in una giunta di savonesi) sarebbe pronto a fare una lista personale, rassicurato dal consenso raccolto con il sondaggio lanciato sulla sua pagina Facebook, o addirittura a rimanere fuori dalla partita.

