Savona, Giusto ancora critico sulla sede vaccinale di via Brilla: “Scomoda, ne serve un’altra”

Savona. Il presidente regionale del Sindacato Medici Italiani, Renati Giusto, continua ad essere scettico rispetto alla scelta dell’Asl2 savonese di collocare un centro vaccinale nell’ex asilo di via Brilla a Zinola.

“Oggi alle 14 si è riunito il comitato consultivo della Asl 2 che comprende i vari responsabili dei sindacati di medicina generale, ai quali è stato presentato il piano vaccinale che prevede i vaccini per la popolazione dai 18 ai 65 anni anni – spiega Giusto – Per i cittadini savonesi la sede vaccinale sarà sita nell’ex asilo di via Brilla a Zinola. Il sottoscritto si è molto lamentato perché ritiene molto scomodo tale luogo”.

