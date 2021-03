Borghetto, alla biblioteca civica parte l’edizione 2021 di “Liberi di Leggere”

Borghetto Santo Spirito. La biblioteca civica di Borghetto Santo Spirito prosegue le attività di promozione del libro e della lettura, con la pubblicazione dell’edizione 2021 di “Liberi di Leggere”, sostenuta dal Mibact.

“La pubblicazione nasce da un lavoro di studio e valutazione svolto dalla biblioteca civica – spiega l’assessore alla cultura Mariacarla Calcaterra – per individuare e suggerire testi ed albi di qualità, pubblicati nell’ultimo anno e rivolti ai bambini e ai ragazzi. I libri segnalati, di cui nell’opuscolo viene fornito un brevissimo abstract, sono suddivisi per fasce d’età e sono disponibili per la consultazione ed il prestito”.

