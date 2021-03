“Cer-Coccodè”, l’iniziativa dei negozi di via Luigi Corsi: “Rallegriamo la via e invogliamo le persone a visitarci”

Savona. I commercianti via Luigi Corsi a Savona, anche per Pasqua, come avevano già fatto a Natale, condividono un progetto comune e indicono la caccia alla gallina “Cer-Coccodè”: “S-cova le ‘Galline Speciali’ appollaiate nelle vetrine”. E’ questa l’iniziativa lanciata dall’associazione Corsi e Via per “invogliare le persone a visitare le nostre vetrine”.

“Abbiamo rallegrato la nostra via creandoci – racconta Barbara Fresia, presidente dell’associazione Corsi e Via -, su progetto di un nostro carissimo collega creativo di Loano Vincenzo Menzio, delle galline in cartoncino: buffe, sornione, col piercing, con gli occhiali da sole. Sono oltre 200, ognuna diversa dall’altra e posizionate all’interno o all’esterno dalle vetrine di ogni negozio”.

... » Leggi tutto