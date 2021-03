Crollo ponte Morandi, domani l’udienza sulle intercettazioni ai vertici di Autostrade

Genova. Riprenderà domani l’udienza stralcio sulle intercettazioni da ammettere al processo sul crollo del ponte Morandi. Il giudice dovrà decidere se accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni difensori degli indagati perché le accuse non sono state ancora formalizzate e quindi sarebbe impossibile per loro capire quali possano essere le conversazioni da tenere.

La procura ha depositato circa 480 intercettazioni che dovranno essere poi trascritte da un perito, Egle Traverso. Si tratta dell’ultimo passaggio cruciale in vista del futuro processo. Tante le conversazioni in cui parla l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci a proposito della tragedia. Il manager dava appuntamento di presenza agli interlocutori per evitare di essere intercettato. E tra le conversazioni in mano agli investigatori del primo gruppo della guardia di finanza, guidati dal colonnello Ivan Bixio, anche le registrazioni a partire dal 2016 che due dipendenti di Spea (indagati anche loro) facevano durante le riunioni.

