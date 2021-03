Il racconto sportivo sempre più “statistico”, ce ne stuferemo presto?

Ogni lingua è per sua natura in continua evoluzione. Un cambiamento perpetuo dettato anche dall’incontro con altri idiomi dai quali si adottano termini e modi di dire. Risulta dunque vana nel lungo periodo qualsiasi battaglia volta a cristallizzare usi e costumi linguistici. Di sicuro, tuttavia, analizzare, anche per sommi capi, i cambiamenti del gergo calcistico consente di capire qualcosa di più come sta cambiando il calcio e la percezione dello stesso da parte della gente.

Non c’è dunque da meravigliarsi se ormai sono spariti i “terzini” e sono comparse caterve di “esterni bassi”. Probabilmente, il cambiamento è stato dettato dalla voglia di proporre un linguaggio “nuovo” per comunicare un calcio diverso e meno legato alla tradizione del “catenaccio”, passato di moda a meno che non lo proponga Simeone. In quel caso è “cholismo”. Modernissimo. Detto questo, il nuovo termine è più corretto rispetto a quello vecchio, in quanto la parola “terzino” proviene dal calcio dei pionieri quando chi difendeva occupava la “terza linea”, l’ultima prima del portiere. Secondo il significato originario, anche i centrali sarebbero terzini. Meno giustificabili, invece, le preferenze per “trasmissione” al posto di “passaggio”, “ripartenza” al posto di “contropiede”, “intermedi” al posto di “mezze ali”. L’ultima innovazione ingiustificata in ordine di tempo è stata la comparsa del termine “quinto” per indicare il semplice “esterno” o “tornante” del 3-5-2.

