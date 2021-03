Percepiva aiuti e reddito di cittadinanza ma viveva all’estero: multa da 30 mila euro

Ceriale. Una volta ricevuta la cittadinanza italiana ha chiesto una sere di agevolazioni economiche, come buoni spesa o reddito di cittadinanza. Peccato che, in realtà, non vivesse più Ceriale, ma si fosse stabilmente trasferito all’estero. E’ quanto scoperto dalla polizia di Stato di Alassio.

Il tutto nasce casualmente dalla richiesta del rilascio del passaporto per le due figlie minori, presso il commissariato; gli operatori si sono insospettiti perché le due bimbe, di 9 e 11 anni, sebbene nate in Italia ed in età scolare, non parlavano né sembravano comprendere la lingua italiana, e non erano in grado di rispondere alle più elementari domande che gli venivano rivolte dai poliziotti, come nome cognome, data di nascita.

... » Leggi tutto