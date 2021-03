Poker della Sampdoria Primavera alla Fiorentina

Genova. I ragazzi di Felice Tufano calano il poker e rendono esplicito il loro desiderio di arrivare quest’anno a giocarsi i play off. La classifica di questa sera, seppur in parte falsata dal calendario incompleto per altri team, vede provvisoriamente la Primavera della Sampdoria addirittura al secondo posto… Insomma c’è di che gonfiare il petto, dopo questa prestazione contro i viola di Aquilani.

Partono forte i blucerchiati e già prima della mezz’ora hanno messo in cassaforte i tre punti, con un perentorio 3-0, frutto di un primo goal realizzato da Napoli (su cross di Brentan), di una bella conclusione di Siatounis e di una finalizzazione del ficcante Di Stefano, chirurgico nel concretizzare un sapiente assist di Prelec.

