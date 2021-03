Punto nascite Santa Corona, Tosi (M5S): “Giunta assicura superamento criticità, era ora”

Liguria. “La chiusura del Punto Nascite e del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure sta causando gravi disagi alle cittadine, soprattutto alle future mamme del Ponente”. Lo dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi.

“Per poter effettuare i monitoraggi previsti devono sottoporsi al tampone anti Covid qualche giorno prima delle visite – spiega – peccato che per farlo, debbano alzarsi a orari incompatibili sia con la vita famigliare se hanno altri figli piccoli, e debbano affrontare a volte viaggi impegnativi che non vanno certo d’accordo con la loro delicatissima situazione. A febbraio avevamo appreso ad esempio che una donna al settimo mese di gravidanza, per recarsi all’ospedale in tempo per fare il tampone tra le 7.00 e le 7.30, si è dovuta svegliare alle 5 del mattino”.

