Savona. Lunedì 15 marzo, nella piscina comunale Zanelli di Savona, prenderà il via il corso per assistente bagnante, per piscina, acque interne e mare, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto.

Si tratta dell’unico corso che permette a chi lo supera di lavorare anche nelle scuole nuoto federali.

... » Leggi tutto