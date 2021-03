Sci, Federica Brignone a IVG.it: “Soddisfatta per la 16ma vittoria in Val di Fassa ma per me è una brutta stagione”

Savona. Dopo un anno di digiuno Federica Brignone (nella foto qui sotto, scattata dal fratello Davide) è tornata al successo aggiudicandosi il supergigante in Val di Fassa e raggiungendo così Deborah Compagnoni in testa alla classifica delle campionesse azzurre di Coppa del Mondo con 16 vittorie, proprio come la fuoriclasse valtellinese. È il quarto successo nella specialità per la sciatrice di origini savonesi, che ha ottenuto anche 7 giganti e 5 combinate.

“Un bel traguardo – lo definisce in un’intervista a IVG.it – Da bambina seguivo Deborah e Isolde Kostner in tv, le ho sempre ammirate ed eguagliare i loro successi è emozionante. Non sono più giovanissima atleticamente, ho già fatto dodici stagioni ma sono ancora in attività e spero di vincere tante altre gare: mi impegnerò ancora di più e mi godrò ciò che di speciale verrà”. Del resto i record sono fatti per essere superati: “Nel nostro sport c’è tanta concorrenza e tutto è un terno al lotto – dice – Anche il mio record sarà battuto in futuro, mi auguro, da una italiana!”.

