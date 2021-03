Vaccino Covid, dalle 14 di oggi via alle prenotazioni in Liguria per scuola e vulnerabili

Genova. Il consiglio ovviamente è quello di non andare all’assalto, ma dalle due del pomeriggio di oggi (9 marzo) tutti i medici di famiglia della Liguria saranno abilitati a prenotare il vaccino anti-Covid per alcune categorie prioritarie di under 65, tra cui gli insegnanti di ruolo, ma anche per i vulnerabili con meno di 80 anni e gli estremamente vulnerabili a prescindere dall’età.

“Tutti i medici di famiglia – ha spiegato il presidente ligure Giovanni Toti – hanno ricevuto una lettera con le istruzioni dettagliate sui loro compiti, secondo quanto previsto dall’accordo nazionale e dall’accordo integrativo ligure. Abbiamo fornito loro il sistema di prenotazione messo a punto da Liguria Digitale e abbiamo inviato loro anche un tutorial, un video esplicativo per guidarli, passo dopo passo, nelle prenotazioni. A disposizione dei medici c’è anche numero dedicato, per ogni intoppo che dovesse verificarsi in questa catena”.

... » Leggi tutto