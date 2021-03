Ventimiglia, riunione e corteo no border: aperto il processo per venti attivisti

Imperia. Sono comparsi stamani, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Imperia Laura Russo, i venti no border finiti alla sbarra per una riunione seguita da un corteo non autorizzato il 7 agosto del 2016, all’indomani della morte di Diego Turra: l’assistente capo della Polizia di Stato, promosso vice sovrintendente, alla memoria, stroncato da un infarto a 53 anni a margine degli scontri con i no border, avvenuti il giorno precedente al corteo, nei pressi dell’allora centro di accoglienza al Parco Roya di Ventimiglia.

