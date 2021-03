Admo Volley: Serie B maschile in trasferta alla Spezia, C femminile a Casarza

Lavagna. Sabato pomeriggio, per il campionato di Serie B maschile, l’Admo Volley farà visita allo Zephyr Trading La Spezia (inizio gara ore 17,00 con diretta streaming sulla pagina Facebook del Valdimagra Volley).

Dopo la sconfitta al quinto set subita a Genova i ragazzi proveranno a rifarsi contro lo Zephyr cercando di ripetere la gara dell’andata che li aveva visti vittoriosi per 3-1. I padroni di casa si affideranno ai loro giocatori principali come l’opposto Gori, lo schiacciatore Facchini e l’esperto centrale Nannini. Gara molto delicata da affrontare con la massima determinazione per tenera testa ad un avversario molto combattivo reduce da ben tre vittorie consecutive. Mister Simone Cremisio avrà a disposizione tutti i suoi atleti con Michele Colombini in grande ripresa. Proprio Michele sarà l’ex di turno di questa partita.

