Bitume, piano per controllo emissioni odorigene della Icose

Cisano sul Neva. Grazie all’intervento in commissione e all’approvazione all’unanimità, in Consiglio provinciale, lo scorso ottobre, della richiesta avanzata dal gruppo “Uniti per la Provincia”, sono state trasmesse alla ditta Icose le linee guida necessarie per regolamentare la gestione delle emissioni odorigene, emanate dalla al fine della caratterizzazione delle sorgenti e della valutazione dell’impatto conseguente dell’impianto sui recettori sensibili.

Un provvedimento importante destinato a porre fine alle polemiche e alle lamentele registrate nei mesi scorsi dagli abitanti della Val Neva e della Val Pennavaire, derivanti dall’attività dell’azienda, situata nel comune di Zuccarello. E con l’imminente approvazione, da parte della Provincia, del progetto di metanizzazione nelle Valli Neva e Pennavaire prenderanno il via i lavori per un intervento atteso da anni e che permetterà alla Icose un allaccio diretto al metanodotto.

