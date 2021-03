Bordighera. E’ morto Giuseppe Dimasi, per tutti “Pino”. Ex impresario floricolo, in pensione, Pino aveva 65 anni ed era conosciuto e benvoluto da tutti. Negli ultimi anni, prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria e finché ha potuto, ha aiutato i propri figli, Francesco e Katia, nel loro ristorante La Diavolina, di corso Vittorio Emanuele a Bordighera.

... » Leggi tutto