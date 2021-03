Caos vaccini per scuola, Sansa: «Il “sistema Toti” è un disastro. Si corra subito ai ripari»

Genova. «Il sistema di prenotazione dei vaccini tramite i medici di base per il personale scolastico è saltato. L’ennesimo caos del “sistema Toti”. Bisogna subito sbloccare la piattaforma e fare partire la campagna vaccinale – così Ferruccio Sansa, capogruppo Lista Sansa in Consiglio Regionale, che continua – Ci giungono in queste ore centinaia di segnalazioni da insegnanti e medici di base: il sistema di prenotazione è completamente in tilt, neanche si riesce ad inserire i dati».

