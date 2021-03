«Dal nuovo direttivo del distretto florovivaistico ligure continuità ed attenzione per tutta la filiera»

Genova. «Il Distretto Florovivaistico della Liguria (legge regionale 42 del 2001) rappresenta tutta la filiera produttiva del comparto dalla ricerca alla commercializzazione, in uno dei settori portanti del territorio sia dal profilo storico che economico. Con questo senso di responsabilità ho partecipato al rinnovo del direttivo (Franco Barbagelata, Lino Bloise, Emanuele Bria, Luca De Michelis, Barbara Ruffoni), pertanto auguro al nuovo presidente Luca De Michelis e alla vice Barbara Ruffoni di continuare ad assistere e tutelare l’indotto, proseguendo con il fare propositivo che contraddistingue il distretto florovivaistico della Liguria fin dalla sua origine, con l’obiettivo di potenziarne ulteriormente l’efficacia. Regione Liguria rinnova, in merito, la totale collaborazione». Lo dice in una nota Alessandro Piana, vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura, Marketing e Promozione Territoriale.

