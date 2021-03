Demolizione Diga, dal 16 marzo sera via Maritano chiusa al transito e c’è chi è pronto a dare battaglia

Genova. Meno di una settimana e via Maritano, la strada che collega Bolzaneto e Rivarolo attraverso le alture e i quartieri popolari del Diamante e del Cige, sarà chiusa al transito. Lo ha confermato ieri l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi nel corso del tavolo tecnico della viabilità con il municipio Valpolcevera, territorio messo a dura prova ormai da mesi tra cantieri Aspi, lavori per il nuovo viadotto e altri interventi viari.

La misura annunciata è legata, come noto, alla demolizione della Diga che, dopo mesi di operazioni propedeutiche come lo strip out e la rimozione dei pannelli esterni, sta per entrare nel vivo. La demolizione avverrà attraverso l’uso di gru dotate di pinze meccaniche, sarà uno smontaggio dall’alto verso il basso ma con mezzi collocati a terra.

