Incidente in autostrada, in direzione Genova uscita obbligatoria ad Arenzano

Genova. Coda di 6 km sulla Genova – Ventimiglia, tra Masone e il bivio A26/A10 a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti dalle 8 di questa mattina.

Il traffico è bloccato tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori. Sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso per incidente il tratto compreso tra Arenzano ed il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Le sole autovetture devono uscire obbligatoriamente ad Arenzano, dove sono segnalati 3 km di coda, percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Prà, sia per chi viaggia verso Genova sia per chi è diretto sulla A26.

