Incidente sulla A10: chiuso tratto tra Arenzano e bivio A26 verso Genova

Genova. Alle ore 9:45 circa sull’autostrada A10 Genova – Savona è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova a causa di un tamponamento avvenuto in corrispondenza di una coda correttamente segnalata, che ha visto coinvolte un’autovettura e un mezzo pesante al km 17,4 e a seguito del quale una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Genova; 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Arenzano.

