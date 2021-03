Morte del 15enne Manuel Cesarini, il cordoglio della Asd Pallamano Ventimiglia

Ventimiglia. Alla notizia della tragica scomparsa del piccolo Manuel Cesarini, ci giungono le parole di Paola Nanni, Presidente della Asd Pallamano Ventimiglia: «Questa notizia terribile ci ha colpiti come un meteorite. Non conoscevo personalmente questo piccolo campione, ma da mamma e da presidente di una associazione sportiva non posso non essere sconvolta. Spero che la mamma e il papà, in questo momento di dolore incommensurabile come l’universo, possano percepire il calore del nostro abbraccio, di tutta la dirigenza, di tutti i nostri ragazzi e dei loro genitori. Spero che sentano quanto siano sinceri i nostri cuori. Noi che viviamo quasi quotidianamente con ragazzi di tutte le età, che viviamo le loro passioni e i loro sogni, non possiamo che avere un nodo in gola, in situazioni come queste. Da mamma, voglio inviare, al piccolo, ma grande Manuel, un dolce pensiero, il più dolce possibile, ovunque egli sia…forse tra le stelle, sicuramente nei cuori di chi lo ha amato. Ciao Manuel».

