Sanremo, ecco “Nonpossoparlare” la app che difende le donne dalle violenze

Sanremo. E’ attiva sul sito del Centro Antiviolenza ISV (www.centroisv.it) l’applicazione “Nonpossoparlare” rivolta alle donne che desiderano ricevere informazioni e supporto dal Centro Antiviolenza. E’ sufficiente cliccare sul banner presente nella home page del sito per poter utilizzare il chatbot “Nonpossoparlare” che funziona come una normale chat: dall’altra parte dello schermo non c’è una persona fisica ad interagire ma un sistema artificiale, sviluppato da esperti del Terzo Settore, del digitale, da psicologhe e consulenti legali.

